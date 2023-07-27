В Украине упростили процедуру банкротства на время войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №7442 , принятый Верховной радой 13 июля.

Документом установлено:

на период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его отмены собрание и комитет кредиторов могут проводиться дистанционно, а хозяйственный суд сможет продлевать сроки проведения заседаний;

предлагается останавливать начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, реструктуризированными согласно плану санации или плану реструктуризации долгов;

дело о банкротстве (неплатежеспособности), когда неплатежеспособность обусловлена боевыми действиями, может быть возбуждено по заявлению должника без выплаты авансового вознаграждения арбитражному управляющему на депозитный счет суда.

Обоснование закона

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в ходе полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации было уничтожено большое количество имущества субъектов хозяйствования, что усложнило или сделало невозможным осуществление такими субъектами хозяйственной деятельности, проведение ими расчетов с контрагентами и выполнение обязательств. Это привело к наличию у субъектов хозяйствования признаков неплатежеспособности или явилось следствием их неплатежеспособности.

"Так или иначе подавляющее большинство субъектов хозяйствования Украины испытали последствия полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Кроме того, от последствий осуществления полномасштабной вооруженной агрессии РФ также пострадали физические лица", - говорится в документе.

Проект закона разработан с целью упрощения доступа к процедурам банкротств и повышения эффективности их применения в условиях военного и послевоенного положения и с целью уточнения ряда процедурных вопросов и устранения несогласованностей и недостатков.