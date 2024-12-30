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В Україні спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом, - Зеленський

Понеділок 30 грудня 2024 22:26
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В Україні спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українська влада ухвалила рішення щодо спрощення отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні ж є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз - досвід цієї війни. Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом", - розповів Зеленський.

За словами президента, це правильні соціальні ліфти для армії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони запроваджує нову, спрощену, форму навчання і процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків.

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