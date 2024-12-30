В Україні спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом, - Зеленський

Українська влада ухвалила рішення щодо спрощення отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні ж є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз - досвід цієї війни. Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом", - розповів Зеленський.

За словами президента, це правильні соціальні ліфти для армії.