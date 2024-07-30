В Україні спростили бронювання для перевізників: що змінилось

Деркач нагадав, як проходить процедура бронювання співробітників підприємств, що займаються перевезеннями:

підприємство, що відповідає критеріям, подає пакет документів до Міністерства;

отримує статус критично важливого;

має можливість в "Дії" забронювати співробітників.

Водночас заступник міністра заявив про низку змін, про які варто знати перевізникам:

Щоб отримати статус критично важливого підприємству варто відповідати двом критеріям із семи. Раніше треба було три.

Завдяки змінам до 76 постанови Кабміну бізнесу легше подати пакет документів. Наприклад, варто мати відповідну ліцензію та не мати податкової заборгованості.

Також, було внесено зміни до 303 наказу Міністерства. Наказ підписаний та буде опублікований після реєстрації в Мін'юсті, приблизно наступного тижня.

Якщо ж перевізник має всі підстави для визнання критичним без потреби чекати оновленого 303 наказу, то може подаватись вже зараз.

Ключові зміни в наказі

"Розширення переліку підприємств, що можуть подаватись на визнаннями критичними. Йдеться про перевізників, що виконують нерегулярні перевезення та автостанції", - пояснив Деркач.

Він також пояснив, що після оновлення з'явиться можливість подаватись компаніям, що виконували перевезення не лише у 2022 році, а й тим, хто почав діяльність у 2023 та 2024 роках.

"Скасування необхідності підтверджувати оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подачі документів. Ми розуміємо, що в умовах дефіциту кадрів, компанії наймають нових працівників, тож чекати 180 днів – це невиправдано", - сказав Деркач.

Водночас він наголосив, що всі зміни до 303 наказу стануть чинними після реєстрації акту Міністерством юстиції. Практично це означає, що подавати пакети документів до Міністерства з врахуванням цих змін можна лише після того, як оновлений наказ набуде чинності.

Бронювання ФОПів

"Щодо бронювання ФОП. Наразі жоден ФОП, не лише перевізники, а, наприклад, аграрії чи будівельники, не можуть отримати статус критичного. Відповідно до роз’яснень Мінекономіки, це суперечить закону", - заявиви заступник міністра.

Він пояснив, що виправити таку ситуацію можуть лише зміни до закону, які дозволять бронювати не лише “підприємства, установи, організації”.