В Украине упростили бронирование для перевозчиков: что изменилось

Деркач напомнил, как проходит процедура бронирования сотрудников предприятий, занимающихся перевозками:

предприятие, отвечающее критериям, представляет пакет документов в Министерство;

получает статус критически важного;

имеет возможность в "Дії" забронировать сотрудников.

В то же время замминистра заявил о ряде изменений, о которых следует знать перевозчикам:

Чтобы получить статус критически важного предприятию, следует соответствовать двум критериям из семи. Раньше нужно было три.

Благодаря изменениям в 76 постановления Кабмина бизнесу легче подать пакет документов. К примеру, следует иметь соответствующую лицензию и не иметь налоговой задолженности.

Также были внесены изменения в 303 приказа Министерства. Приказ подписан и будет опубликован после регистрации в Минюсте примерно на следующей неделе.

Если же перевозчик имеет все основания для признания критическим без необходимости ждать обновленного приказа, то может подаваться уже сейчас.

Ключевые изменения в приказе

"Расширение перечня предприятий, которые могут представляться на признания критическими. Речь идет о перевозчиках, выполняющих нерегулярные перевозки и автостанции", - пояснил Деркач.

Он также пояснил, что после обновления появится возможность подаваться компаниям, выполнявшим перевозку не только в 2022 году, но и начавшим деятельность в 2023 и 2024 годах.

"Отмена необходимости подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов. Мы понимаем, что в условиях дефицита кадров, компании нанимают новых работников, и ждать 180 дней – это неоправданно", - сказал Деркач.

В то же время он подчеркнул, что все изменения в 303 приказа вступят в силу после регистрации акта Министерством юстиции. Практически это означает, что подавать пакеты документов в Министерство с учетом этих изменений можно только после вступления в силу обновленного приказа.

Бронирование ФОПов

"О бронировании ФОП. Сейчас ни один ФОП, не только перевозчики, а, например, аграрии или строители, не могут получить статус критического. Согласно разъяснениям Минэкономики, это противоречит закону", - заявили замминистра.

Он объяснил, что исправить такую ситуацию могут только изменения в закон, которые позволят бронировать не только "предприятия, учреждения, организации".