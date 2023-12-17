В Україні сотні населених пунктів без світла, але відключень немає

Близько 610 населених пунктів в Україні знеструмлено сьогодні, 17 грудня. Причина цього бойові дії, обстріли і негода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook.
За даними міністерства, станом на ранок 17 грудня без світла 610 населених пунктів. Дефіциту в енергосистемі немає, відключення не застосовуються у жодній області.
Станом на сьогодні ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.
Так, нещодавно після нічної атаки у Києві були знеструмлені споживачі. За попередніми даними, після обстрілу без світла були 120 споживачів.
Крім того, в Україні декілька днів поспіль фіксували рекордно високий рівень споживання електроенергії через морози. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.
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