В Украине сотни населенных пунктов без света, но отключений нет

По данным министерства, на утро 17 декабря без света 610 населенных пунктов. Дефицита в энергосистеме нет, отключения не применяются ни в одной области.

Донецкая область: из-за непогоды на утро нет света в 156 населенных пунктах (30 888 потребителей). Из-за обстрелов было обесточено 72 населенных пункта (более 31 тысячи потребителей).

Запорожская область: из-за боев без света 63 населенных пункта.

Сумская область: по технологическим причинам нет света в 5 населенных пунктах (631 потребитель). Из-за обстрелов обесточены 63 населенных пункта.

Харьковская область: из-за боевых действий остаются без напряжения 68 населенных пунктов (16 369 абонентов). Из-за непогоды обесточены 8 населенных пунктов

Черниговская область: из-за обстрелов отключены 19 населенных пунктов.

Херсонская область: повреждена подстанция в Херсоне, отключено 12 067 точек учета.

Ситуация со светом в Украине

На сегодня ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Так, недавно после ночной атаки в Киеве были обесточены потребители. По предварительным данным, после обстрела без света было 120 потребителей.

Кроме того, в Украине несколько дней подряд фиксировали рекордно высокий уровень потребления электроэнергии из-за морозов. В "Укрэнерго" прогнозируют, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.