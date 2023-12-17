В Украине сотни населенных пунктов без света, но отключений нет

Около 610 населенных пунктов в Украине обесточены сегодня, 17 декабря. Причина этого - боевые действия, обстрелы и непогода.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook.
По данным министерства, на утро 17 декабря без света 610 населенных пунктов. Дефицита в энергосистеме нет, отключения не применяются ни в одной области.
На сегодня ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.
Так, недавно после ночной атаки в Киеве были обесточены потребители. По предварительным данным, после обстрела без света было 120 потребителей.
Кроме того, в Украине несколько дней подряд фиксировали рекордно высокий уровень потребления электроэнергии из-за морозов. В "Укрэнерго" прогнозируют, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.
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