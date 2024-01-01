В Україні сьогодні запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР: адреси

"Ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР на дорогах України з 1 січня. 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше",- повідомив Білошицький.
Бориспіль
Запрацюють вперше 2 комплекси:
- вул. Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу вул. Глібова:
- вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу вул. Чумацька.
Кривий Ріг
Запрацюють вперше 2 комплекси:
- просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна;
- просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Співдружності.
Миколаїв
Запрацюють вперше 6 комплексів:
- просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу пров. Парковий;
- просп. Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу пров. Київський;
- вул. Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу Одеське шосе;
- просп. Центральний, 96, напрямок спрямування приладу вул. Садова;
- просп. Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу вул. Прибузька;
- просп. Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна.
Відновлюють роботу 5 комплексів:
- просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська;
- просп. Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу Київське шосе;
- просп. Центральний, 160, напрямок спрямування приладу Херсонське шосе;
- просп. Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу вул. Старофортечна;
- просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії.
Миколаївська область
Відновлюється робота 1 комплексу:
- на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Мазурове.
Полтава
Запрацює вперше 1 комплекс:
- вул. Європейська, 108, напрямок спрямування приладу вул. Раїси Кириченко.
Відновлюється робота 1 комплексу:
- вул. Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. Героїв-пожежних.
Полтавська область
Відновлюється робота 1 комплексу:
- на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу м. Полтава.
Чернігів
Запрацюють вперше 5 комплексів:
- вул. Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вул. Музична;
- вул. Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу просп. Перемоги;
- просп. Миру, 192, напрямок спрямування приладу вул. Рятувальників;
- вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Старобілоуська;
- вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Інструментальна.
Чернігівська область
Відновлюється робота 1 комплексу:
- на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ.
Вінницька область
Запрацює вперше 1 комплекс:
- на 417 км+815 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу с. Чаульське.
Відновлюється робота 2 комплексів:
- на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир;
- на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Вінниця.
Волинська область
Запрацює вперше 1 комплекс:
- на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу вул. Лісна.
Житомирська область
Запрацюють вперше 2 комплекси:
- на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів;
- на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Київ.
Закарпатська область
Запрацює вперше 1 комплекс:
- на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу м. Ужгород.
Івано-Франківська область
Запрацюють вперше 4 комплекси:
- на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Богдана Хмельницького;
- на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ;
- на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Отинія;
- на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Пійло.
Київ
Відновлюється робота 1 комплексу:
- просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок спрямування приладу ст. м. Лівобережна.
Київська область
Запрацюють вперше 2 комплекси:
- на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ;
- на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Чернігів.
Відновлюється робота 3 комплексів:
- на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Велика Солтанівка;
- на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;
- на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка.
Львів
Відновлюється робота 1 комплексу:
- вул. Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли.
Львівська область
Запускається вперше 1 комплекс:
- на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу с. Ясенівці.
Відновлюється робота 3 комплексів:
- на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Броди;
- на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк;
- на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк.
Одеська область
Запускаються вперше 3 комплекси:
- на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Монаші;
- на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Михайлівка;
- на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу м. Одеса.
Загальна кількість комплексів фіксації в Україні від 1 січня 2024 року - 265.
Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:
- за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год - 340 грн;
- більш ніж на 50 км/год - 1700 грн.