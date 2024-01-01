RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине сегодня заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД: адреса

Фото: в Украине сегодня заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 1 января на украинских дорогах дополнительно заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. Всего в стране будут работать 265 камер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД на дорогах Украины с 1 января. 19 комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые",- сообщил Белошицкий.

Борисполь

Заработают впервые 2 комплекса:

  • ул. Броварская, 1-А, направление направления прибора ул. Глебова:
  • ул. Киевский шлях, 2-Б, направление направления прибора ул. Чуматько.

Кривой Рог

Заработают впервые 2 комплекса:

  • просп. 200-летия Кривого Рога, 14, направление направления прибора ул. Виноградная;
  • просп. 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление направления прибора ул. Содружества.

Николаев

Заработают впервые 6 комплексов:

  • просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора пер. Парковый;
  • просп. Героев Украины, 55, направление направления прибора пер. Киевский;
  • ул. Большая Морская, 13, направление направления прибора Одесское шоссе;
  • просп. Центральный, 96, направление направления прибора ул. Садовая;
  • просп. Богоявленский, 42-А, направление направления прибора ул. Прибужская;
  • просп. Богоявленский, 55/2, направление направления прибора ул. Виноградная.

Возобновляют работу 5 комплексов:

  • просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора ул. Пушкинская;
  • просп. Героев Украины, 20, направление направления прибора Киевское шоссе;
  • просп. Центральный, 160, направление направления прибора Херсонское шоссе;
  • просп. Богоявленский, 125, направление направления прибора ул. Старокрепость;
  • просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора ул. 295-й Стрелковой Дивизии.

Николаевская область

Восстанавливается работа 1 комплекса:

  • на 294 км+260 автодороги М-05, направление направления прибора с. Мазурное.

Полтава

Заработает впервые 1 комплекс:

  • ул. Европейская, 108, направление направления прибора ул. Раисы Кириченко.

Восстанавливается работа 1 комплекса:

  • ул. Решетиловская, 32, направление направления прибора по направлению ул. Героев-пожарных.

Полтавская область

Восстанавливается работа 1 комплекса:

  • на 30 км+459 автодороги М-22, направление направления прибора г. Полтава.

Чернигов

Заработают впервые 5 комплексов:

  • ул. Ивана Мазепы, 58, направление направления прибора ул. Музыкальная;
  • ул. Ивана Мазепы, 55, направление направления прибора просп. Победы;
  • просп. Мира, 192, направление направления прибора ул. Спасателей;
  • ул. Жабинского, 2-Б (напротив), направление направления прибора ул. Староделовский;
  • ул. Казацкая, 22 (напротив), направление направления прибора ул. Инструментальное.

Черниговская область

Восстанавливается работа 1 комплекса:

  • на 113 км+864 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев.

Винницкая область

Заработает впервые 1 комплекс:

  • на 417 км+815 автодороги М-30, направление направления прибора с. Чаульское.

Восстанавливается работа 2 комплексов:

  • на 294 км+567 автодороги М-21, направление направления прибора г. Житомир;
  • на 294 км+619 автодороги М-21, направление направления прибора г. Винница.

Волынская область

Заработает впервые 1 комплекс:

  • на 97 км+990 автодороги Н-22, направление направления прибора ул. Листно.

Житомирская область

Заработают впервые 2 комплекса:

  • на 190 км+150 автодороги М-21, направление направления прибора г. Бердичев;
  • на 247 км+134 автодороги М-06, направление направления прибора г. Киев.

Закарпатская область

Заработает впервые 1 комплекс:

  • на 226 км+887 автодороги Н-13, направление направления прибора г. Ужгород.

Ивано-Франковская область

Заработают впервые 4 комплекса:

  • на 322 км+566 автодороги Н-09, направление направления прибора ул. Богдана Хмельницкого;
  • на 120 км+854 автодороги Н-10, направление направления прибора г. Ивано-Франковск;
  • на 124 км+050 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Отиния;
  • на 66 км+610 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Пойло.

Киев

Восстанавливается работа 1 комплекса:

  • просп. Броварской/ст. м. Левобережная, направление направления прибора ст. м. Левобережная.

Киевская область

Заработают впервые 2 комплекса:

  • на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев;
  • на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Чернигов.

Восстанавливается работа 3 комплексов:

  • на 35 км+352 автодороги М-05, направление направления прибора с. Большая Солтановка;
  • на 28 км+450 автодороги М-05, направление направления прибора с. Вита-Почтовая;
  • на 46 км+050 автодороги М-06, направление направления прибора с. Калиновка.

Львов

Восстанавливается работа 1 комплекса:

  • ул. Стрыйская, 35, направление направления прибора ул. Ивана Чмолы.

Львовская область

Запускается впервые 1 комплекс:

  • на 66 км+283 автодороги М-09, направление направления прибора с. Ясиновка.

Восстанавливается работа 3 комплексов:

  • на 447 км+803 автодороги М-06, направление направления прибора г. Броды;
  • на 3 км+064 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк;
  • на 4 км+898 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк.

Одесская область

Запускаются впервые 3 комплекса:

  • на 96 км+449 автодороги М-15, направление направления прибора с. Монаши;
  • на 120 км+354 автодороги М-15, направление направления прибора с. Михайловка;
  • на 364 км+792 автодороги М-05, направление направления прибора г. Одесса.

Общее количество комплексов фиксации в Украине от 1 января 2024 года – 265.

Ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП:

  • за превышение скорости более чем на 20 км/ч - 340 грн;
  • более чем на 50 км/ч - 1700 грн.

О том, как работает система автоматической фиксации нарушений ПДД, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДР