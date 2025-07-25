Україні слід зняти регуляторні обмеження для імпорту електроенергії, - експерт

На його думку, в умовах спеки, що охопила низку країн Європи та регіонів України, ситуація з енергоспоживанням лише погіршуватиметься. Водночас, українська енергосистема й без того зазнає суттєвого тиску через руйнування генеруючих потужностей внаслідок російських атак.

"Україна постає перед необхідністю оперативно змінити схему закупівлі електроенергії", - заявив Магда.

За його словами, в умовах зростаючого дефіциту державний енергоменеджмент має діяти на випередження.

"Очевидно, завдання державного енергоменеджменту - оперативно дати можливість імпортерам закуповувати електроенергію в Європі ввечері, щоб зменшити дефіцит. Сьогодні, зі слів самих імпортерів, це не дозволяють існуючі цінові обмеження або так звані прайс-кепи", - наголосив політолог.

Він підкреслив, що зволікання з переглядом прайс-кепів може коштувати надто дорого в умовах імовірних російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

"Зробити це треба якомога швидше, бо росіяни практично щодня ударами завдають нової шкоди вітчизняній енергетиці", - підсумував Магда.