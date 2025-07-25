UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Україні слід зняти регуляторні обмеження для імпорту електроенергії, - експерт

Фото: експерт вважає, що регуляторні обмеження для імпорту електроенергії треба зняти Україні (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Цінові обмеження на ринку електроенергії стримують імпорт у години пікового навантаження та ускладнюють подолання дефіциту.

На це звертає увагу політолог, директор "Інституту світової політики" Євген Магда, пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

На його думку, в умовах спеки, що охопила низку країн Європи та регіонів України, ситуація з енергоспоживанням лише погіршуватиметься. Водночас, українська енергосистема й без того зазнає суттєвого тиску через руйнування генеруючих потужностей внаслідок російських атак.

"Україна постає перед необхідністю оперативно змінити схему закупівлі електроенергії", - заявив Магда.

За його словами, в умовах зростаючого дефіциту державний енергоменеджмент має діяти на випередження.

"Очевидно, завдання державного енергоменеджменту - оперативно дати можливість імпортерам закуповувати електроенергію в Європі ввечері, щоб зменшити дефіцит. Сьогодні, зі слів самих імпортерів, це не дозволяють існуючі цінові обмеження або так звані прайс-кепи", - наголосив політолог.

Він підкреслив, що зволікання з переглядом прайс-кепів може коштувати надто дорого в умовах імовірних російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

"Зробити це треба якомога швидше, бо росіяни практично щодня ударами завдають нової шкоди вітчизняній енергетиці", - підсумував Магда.

Нагадаємо, у державній компанії "Укргідроенерго" заявили, що підтримують крок НКРЕКП щодо перегляду граничних цін, зокрема у вечірні пікові години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Енергетики