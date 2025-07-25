Украине следует снять регуляторные ограничения для импорта электроэнергии, - эксперт

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии сдерживают импорт в часы пиковой нагрузки и затрудняют преодоление дефицита.
На это обращает внимание политолог, директор "Института мировой политики" Евгений Магда, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
По его мнению, в условиях жары, охватившей ряд стран Европы и регионов Украины, ситуация с энергопотреблением будет только ухудшаться. В то же время, украинская энергосистема и без того испытывает существенное давление из-за разрушения генерирующих мощностей в результате российских атак.
"Украина стоит перед необходимостью оперативно изменить схему закупки электроэнергии", - заявил Магда.
По его словам, в условиях растущего дефицита государственный энергоменеджмент должен действовать на опережение.
"Очевидно, задача государственного энергоменеджмента - оперативно дать возможность импортерам закупать электроэнергию в Европе вечером, чтобы уменьшить дефицит. Сегодня, по словам самих импортеров, это не позволяют существующие ценовые ограничения или так называемые прайс-кэпы", - подчеркнул политолог.
Он подчеркнул, что промедление с пересмотром прайс-кэпов может стоить слишком дорого в условиях возможных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
"Сделать это надо как можно скорее, потому что россияне практически ежедневно ударами наносят новый ущерб отечественной энергетике", - подытожил Магда.
Напомним, в государственной компании "Укргидроэнерго" заявили, что поддерживают шаг НКРЭКУ по пересмотру предельных цен, в частности в вечерние пиковые часы.
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