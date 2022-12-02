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В Україні скасують спрощене перетинання кордону з РФ для жителів прикордонних регіонів

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П'ятниця 02 грудня 2022 18:45
В Україні скасують спрощене перетинання кордону з РФ для жителів прикордонних регіонів Фото: в Україні скасують спрощене перетинання кордону з РФ для жителів прикордонних регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів пропонує скасувати спрощений порядок перетинання українсько-російського кордону для жителів прикордонних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Так, Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про припинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації".

Припинення дії угоди буде сприяти посиленню державного контролю в’їзду та перебування в Україні громадян Росії в умовах загроз національній безпеці України.

Зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить українській стороні виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для втрати чинності угодою.

Нагадаємо, що спрощений порядок перетинання кордону України та РФ для жителів прикордонних регіонів набрав чинності у 2012 році.

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