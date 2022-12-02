В Украине отменят упрощенное пересечение границы с РФ для жителей приграничных регионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука .

Так, Кабинет Министров одобрил проект закона "О прекращении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и Российской Федерации".

Прекращение действия соглашения будет способствовать усилению государственного контроля за въездом и пребыванием в Украине граждан России в условиях угроз национальной безопасности Украины.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит украинской стороне выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для утраты действия соглашения.

Напомним, что упрощенный порядок пересечения границы Украины и РФ для жителей приграничных регионов вступил в силу в 2012 году.

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