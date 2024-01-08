В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги

Згідно з документом, мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжить діяти тільки для на територіях, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до переліку Мінреінтеграції.

Крім того, постановою на окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.

Мораторій

Нагадаємо, з початку війни 24 березня 2022 року Кабмін своєю постановою від 5 березня 2022 р. № 206 заборонив:

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;

припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Крім того, в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ та постачання тепла для населення.

Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) допускає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.