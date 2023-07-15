ua ru
Сб, 15 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні скасували "ковідні" обмеження. МОЗ відповіло на найпоширеніші питання

Новость на русском →
Субота 15 липня 2023 11:55
В Україні скасували "ковідні" обмеження. МОЗ відповіло на найпоширеніші питання Фото: в Україні скасували "ковідні" обмеження. МОЗ відповіло на найпоширеніші питання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Після скасування карантинних обмежень, COVID-сертифікати припинили бути обов'язковими під час відвідувань публічних місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Що з COVID-сертифікатами?

"Використання та наявність сертифіката на території України відтепер є не обов’язковими - більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць", - пише пресслужба.

Водночас під час планування закордонної поїздки - важливо заздалегідь дізнатися правила в’їзду, оскільки кожна країна самостійно приймає рішення щодо запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб.

Що з вакцинацією проти COVID-19?

Вакцинацію можна провести згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. Вона може бути рекомендованою, проте не обовʼязковою.

"Згідно з позиціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), в Україні пацієнти можуть отримати передусім базовий курс вакцинації (дві дози для дводозних вакцин та одна доза для однодозної Jcovden (раніше Janssen))", - додає МОЗ.

Для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму рекомендовано отримання бустерних доз. Наразі це може бути 2 курси ревакцинації. Водночас рішення щодо 3 ревакцинації НТГЕІ розгляне на своєму найближчому засіданні.

Чи потрібен у разі планової госпіталізації негативний результат тестування на COVID-19?

"Оскільки COVID-19 все ще залишається особливо небезпечною інфекцією, наразі у випадку планової госпіталізації необхідно проводити тестування на COVID-19", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні з 1 липня офіційно закінчився карантин через COVID-19.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID
NEWS
Українці мають право на 100%-ву пільгу на сплату комуналки: хто може оформити
Українці мають право на 100%-ву пільгу на сплату комуналки: хто може оформити
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України