ua ru
Сб, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине отменили "ковидные" ограничения. Минздрав ответил на распространенные вопросы

Новина українською →
Суббота 15 июля 2023 11:55
В Украине отменили "ковидные" ограничения. Минздрав ответил на распространенные вопросы Фото: в Украине отменили "ковидные" ограничения. Минздрав ответил на распространенные вопросы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

После отмены карантинных ограничений, COVID-сертификаты перестали быть обязательными при посещении публичных мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Что с COVID-сертификатами?

"Использование и наличие сертификата на территории Украины отныне не обязательны - больше не нужно предоставлять документ для посещения публичных мест", - пишет пресс-служба.

В то же время при планировании зарубежной поездки - важно заранее узнать правила въезда, поскольку каждая страна самостоятельно принимает решение о введении карантина в отношении различных инфекционных болезней.

Что с вакцинацией против COVID-19?

Вакцинацию можно провести согласно решению врача по желанию пациента. Она может быть рекомендованной, однако не обязательной.

"Согласно позициям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), в Украине пациенты могут получить прежде всего базовый курс вакцинации (две дозы для двухдозных вакцин и одна доза для однодозной Jcovden (ранее Janssen))", - добавляет Минздрав.

Для восстановления иммунной защиты против COVID-19 организма рекомендовано получение бустерных доз. Сейчас это может быть 2 курса ревакцинации. В то же время решение о 3 ревакцинации НТГЕИ рассмотрит на своем ближайшем заседании.

Нужен ли в случае плановой госпитализации отрицательный результат тестирования на COVID-19?

"Поскольку COVID-19 все еще остается особо опасной инфекцией, сейчас в случае плановой госпитализации необходимо проводить тестирование на COVID-19", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине с 1 июля официально закончился карантин из-за COVID-19.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID
NEWS
Украинцы имеют право на 100%-ную льготу на оплату коммуналки: кто может оформить
Украинцы имеют право на 100%-ную льготу на оплату коммуналки: кто может оформить
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины