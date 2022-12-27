В Україні ліквідували Фонд соцстрахування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Продовжуємо соціальну реформу. Сьогодні урядовим рішенням на виконання закону припиняємо діяльність Фонду соціального страхування, приєднуємо його до Пенсійного фонду України", - наголосив глава уряду.

За його словами, таке нововведення дозволить зробити механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним. Також це скоротить зайві витрати.

Варто зауважити, що головними завданнями Фонду соцстрахування були керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням в Україні від нещасного випадку через тимчасову втрату працездатності та медичне страхування.