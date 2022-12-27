В Украине упразднили Фонд соцстрахования

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Продолжаем социальную реформу. Сегодня правительственным решением во исполнение закона прекращаем деятельность Фонда социального страхования, присоединяем его к Пенсионному фонду Украины", - отметил глава правительства.

По его словам, такое нововведение позволит сделать механизм социальной поддержки более действенным и эффективным. Также это сократит лишние расходы.

Стоит заметить, что главными задачами Фонда соцстрахования были руководство и управление общеобязательным государственным социальным страхованием в Украине от несчастного случая, в связи с временной потерей трудоспособности, и медицинским страхованием.