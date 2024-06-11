В Україні схвалили Стратегію з розвитку кредитування: які пріоритетні напрямки

Як зазначається в повідомленні, стратегія має на меті сприяти забезпеченню фінансовими ресурсами відновлення енергетичної інфраструктури та стимулюванню попиту, спрямованого на підвищення обороноздатності країни, зокрема з боку підприємств ОПК, переробної промисловості, сільського господарства та бізнесу на деокупованих і наближених до фронту територіях - "територіях стійкості".

Реалізація заходів Стратегії відбуватиметься за двома фокусами: активізація кредитування пріоритетних напрямів в умовах воєнного стану та розвиток законодавчої бази для подальшого стимулювання ринкового кредитування.

Також було завершено розгляд питання встановлення рівня цільового показника для системи гарантування вкладів фізичних осіб. РФС рекомендувала встановити цільовий показник на рівні 3,5% та досягнути цього рівня до 1 січня 2028 року. Це дасть можливість забезпечити наповнення системи гарантування вкладів фізичних осіб фінансовими ресурсами за рахунок банків та мінімізувати ризики участі держави у фінансуванні виплат.

Заходи НБУ

Крім того, НБУ на виконання Стратегії з розвитку кредитування ухвалив комплекс рішень для стимулювання залученості банківського сектору до фінансування проектів з відбудови економіки країни

НБУ оновив мінімальні вимоги до нормативів достатності капіталу банків за новою (трирівневою) структурою. Із 5 серпня 2024 року банки мають дотримуватися нормативів:

достатності основного капіталу 1 рівня (НОК1) - на рівні 5,625%;

достатності капіталу 1 рівня (НК1) - 7,5%;

достатності регулятивного капіталу (НРК) - 10%.

Водночас запровадив низку перехідних положень, які передбачають застосування поетапного графіка досягнення мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу (НРК), а саме:

з 05 серпня 2024 року до 31 грудня 2024 року - у розмірі не менше ніж 8,5%;

з 01 січня 2025 року до 30 червня 2025 року - не менше ніж 9,25%;

з 01 липня 2025 року - не менше ніж 10%;

Також НБУ встановив тимчасові особливості оцінки кредитного ризику за спеціалізованими кредитами на період дії воєнного стану та одного року після його припинення чи скасування.

Завдяки нововведенням: