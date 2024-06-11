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В Украине одобрили Стратегию по развитию кредитования: какие приоритетные направления

Фото: НБУ установил новые требования для банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Совет по финансовой стабильности 6 июня одобрил Стратегию по развитию кредитования. Документ отражает целостное видение ключевых принципов и необходимых действий, способствующих устойчивому восстановлению экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, стратегия направлена на обеспечение финансовыми ресурсами восстановления энергетической инфраструктуры и стимулирование спроса, направленного на повышение обороноспособности страны, в частности со стороны предприятий ОПК, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на деоккупированных и приближенных к фронту территориях - "территориях стойкости".

Реализация мер Стратегии будет проходить по двум фокусам: активизация кредитования приоритетных направлений в условиях военного положения и развитие законодательной базы для дальнейшего стимулирования рыночного кредитования.

Также завершено рассмотрение вопроса установления уровня целевого показателя для системы гарантирования вкладов физических лиц. РФС рекомендовала установить целевой показатель на уровне 3,5% и достичь этого уровня до 1 января 2028 года. Это позволит обеспечить наполнение системы гарантирования вкладов физических лиц финансовыми ресурсами за счет банков и минимизировать риски участия государства в финансировании выплат.

Меры НБУ

Кроме того, НБУ во исполнение Стратегии по развитию кредитования принял комплекс решений для стимулирования вовлеченности банковского сектора в финансирование проектов по восстановлению экономики страны.

НБУ обновил минимальные требования к нормативам достаточности капитала банков по новой (трехуровневой) структуре. С 5 августа 2024 года банки должны соблюдать нормативы:

  • достаточности основного капитала 1 уровня (НОК1) – на уровне 5,625%;
  • достаточности капитала 1 уровня (НК1) – 7,5%;
  • достаточности регулятивного капитала (НРК) – 10%.

В то же время ввел ряд переходных положений, предусматривающих применение поэтапного графика достижения минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала (НРК), а именно:

  • с 05 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года - в размере не менее 8,5%;
  • с 01 января 2025 года по 30 июня 2025 года - не менее 9,25%;
  • с 01 июля 2025 года - не менее 10%;

Также НБУ установил временные особенности оценки кредитного риска по специализированным кредитам на период действия военного положения и один год после его прекращения или отмены.

Благодаря нововведениям:

  • адаптированы механизмы оценки кредитных рисков по специализированным кредитам, предоставленным по таким направлениям, как проектное, объектное финансирование (кредитование).
  • введены повышенные значения коэффициентов ликвидности обеспечения в форме оборудования/оборудования, предназначенного для использования/эксплуатации в сферах энергетики, распределенной генерации энергии (0,9 - в случае принятия такого оборудования/оборудования в обеспечении на основании права доверительной собственности; 0,75 - у случае принятия такого оборудования/оборудования в залог).

 

 

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.

Напомним, из-за обстрелов российской армией энергетической инфраструктуры НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году с 3,6% до 3,0%.

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