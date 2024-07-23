UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні школи зможуть самі вирішувати тривалість навчального року, але канікули - не менше 30 днів

Фото: в Україні школи зможуть самі вирішувати тривалість навчального року (kiev.klichko.org)
Автор: Іван Носальський

В Україні школам дозволили самостійно визначати тривалість навчального року. Але є умова щодо канікул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.

У МОН нагадали, що згідно з постановою Кабміну, навчальний рік в Україні розпочнеться 2 вересня 2024 року та триватиме до 30 червня 2025 року.

При цьому, як зазначили у відомстві, у рамках такої тривалості навчального року педагогічна рада конкретної школи визначає структуру та тривалість навчального року, тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації навчального процесу.

"Тривалість канікул у навчальних закладах не може становити менше 30 календарних днів", - наголосили в міністерстві.

Таким чином школи можуть самостійно визначати структуру навчального року та форми організації навчального процесу, враховуючи наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є у них освітні втрати, якою є енергетична ситуація тощо.

 

Що передувало

Нагадаємо, раніше місцева влада у кількох містах вирішила, що навчальний рік у школах розпочнеться раніше.

Зокрема, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків припускав початок навчального року у школах його міста 1 чи 15 серпня.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МОНШколаДіти