В Україні школи зможуть самі вирішувати тривалість навчального року, але канікули - не менше 30 днів

У МОН нагадали, що згідно з постановою Кабміну, навчальний рік в Україні розпочнеться 2 вересня 2024 року та триватиме до 30 червня 2025 року.

При цьому, як зазначили у відомстві, у рамках такої тривалості навчального року педагогічна рада конкретної школи визначає структуру та тривалість навчального року, тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації навчального процесу.

"Тривалість канікул у навчальних закладах не може становити менше 30 календарних днів", - наголосили в міністерстві.

Таким чином школи можуть самостійно визначати структуру навчального року та форми організації навчального процесу, враховуючи наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є у них освітні втрати, якою є енергетична ситуація тощо.