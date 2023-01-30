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В Україні ще чотири обленерго оштрафували за порушення графіків відключення світла

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Україна, Понеділок 30 січня 2023 20:48
В Україні ще чотири обленерго оштрафували за порушення графіків відключення світла Фото: в Україні ще чотири обленерго оштрафували за порушення графіків відключення світла (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг провела перевірку ще чотирьох обленерго.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комісії.

У середу, 30 січня, комісія оштрафувала ще чотири обленерго. Під час їх перевірки було виявлено, що вони недотримувались графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії.

Штраф було накладено на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДПЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

Всього за останні тиждень в Україні було оштрафовано дев'ять розподільчих компаній, або майже половину всіх обленерго в країні.

Днями РБК-Україна повідомляло, що українці з листопада 2022 року подали до НКРЕПК понад 2500 скарг на несправедливе відключення електроенергії.

Крім того, ми писали, що у ДТЕК попередили: необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

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НКРЭКУ штрафи Графік відключення світла
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