В Україні ще чотири обленерго оштрафували за порушення графіків відключення світла

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг провела перевірку ще чотирьох обленерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комісії.

У середу, 30 січня, комісія оштрафувала ще чотири обленерго. Під час їх перевірки було виявлено, що вони недотримувались графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії.

Штраф було накладено на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДПЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

Всього за останні тиждень в Україні було оштрафовано дев'ять розподільчих компаній, або майже половину всіх обленерго в країні.