В Украине еще четыре облэнерго оштрафовали за нарушение графиков отключения света

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела проверку еще четырех облэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комиссии.

В среду, 30 января, комиссия оштрафовала еще четыре облэнерго. В ходе их проверки было обнаружено, что они не соблюдали графики отключений в условиях дефицита электроэнергии.

Штраф был наложен на Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ГТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.

Всего за последние неделю в Украине были оштрафованы девять распределительных компаний, или почти половина всех облэнерго в стране.