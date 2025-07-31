В Україні розширюють тестування 5G: що відомо

Пілотний проєкт запустили у співпраці з Vodafone на базі КАІ (Національного авіаційного університету), створивши університетський 5G-простір.

Відтепер студенти, викладачі та гості вишу можуть особисто випробувати переваги мережі п’ятого покоління - це швидкість до 10 Гбіт/с, затримка менш як 1 мс і відкритий доступ для всіх, хто має 5G-пристрій та SIM-карту Vodafone.

"Попри війну та виклики в телеком-сфері, ми продовжуємо реалізовувати інноваційну стратегію WINWIN. Розвиток 5G - важливий крок до цифрового майбутнього України", - наголосив Федоров.

Досі 5G в Україні тестували лише в офісах операторів і на промислових об’єктах. Тепер технологію вперше виводять в освітнє середовище - з перспективою масштабувати досвід на інші університети й надалі - для широкого користування всіма громадянами.