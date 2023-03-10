В Україні розширять перелік територій в зоні бойових дій

Кабінет міністрів змінив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором. До списку включать прикордонні регіони та ті, які межують з прифронтовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegam.

З його словами, тепер діятиме наступний алгоритм:

Обласні військові адміністрації через інформаційну систему пропонують включення тих чи інших територій до списку;

Міністерство оборони погоджує їх або обґрунтовано відхиляє;

Мінреінтеграції затверджує пропозиції або ж дає свою аргументацію щодо відхилення.

"До списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади прикордонні з РФ чи сусідні з окупованими територіями", - повідомив прем’єр.

Як зазначив Шмигаль, "це дозволить надавати державну допомогу комплексно, ефективно й адресно та підтримувати людей, які найбільше цього потребують".