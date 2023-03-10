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В Украине расширят перечень территорий в зоне боевых действий

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров изменил процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы агрессором. В список будут включены приграничные регионы и те, которые граничат с прифронтовыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegam.

По его словам, теперь будет действовать следующий алгоритм:

  • Областные военные администрации через информационную систему предлагают включение тех или иных территорий в список;
  • Министерство обороны согласовывает или обоснованно отклоняет;
  • Минреинтеграции утверждает предложения или же дает свою аргументацию по отклонению.

"В список смогут включать не только громады, где идут бои, но и граничащие с ними или громады, граничащие с РФ или соседние с оккупированными территориями", - сообщил премьер.

Как отметил Шмыгаль, "это позволит оказывать государственную помощь комплексно, эффективно и адресно и поддерживать людей, которые больше всего в этом нуждаются".

Напомним, жители населенных пунктов, включенных в актуальный Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, имеют право на льготы. В частности, внутренним переселенцам из этих регионов выплачивается по 2000 гривен на проживание.

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