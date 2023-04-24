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В Україні розширили заборону символіки російського нацизму

Фото: на автомобільних номерах заборонили символіку російського нацизму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поставну від 21 квітня 2023 р. № 367.

Згідно з постановою, на номерних знаках заборонена "символіка комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну".

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада ухвалила зміни до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Законом забороняється публічне використання символіки російської імперської політики.

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