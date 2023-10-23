В Україні розширили список населених пунктів для обов'язкової евакуації дітей

У Донецькій та Херсонській областях оголошено примусову евакуацію дітей через загрозу обстрілів та російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції та заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

У понеділок, 23 жовтня, на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації було оголошено про евакуацію приблизно 250 дітей із Донецької області. Вона буде проведена із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною.

Після евакуації діти, у супроводі одного з батьків або ж законного представника, будуть вивезені до початку холодів спочатку у гуманітарний хаб. Де вони перепочинуть, отримають допомогу і підтримку, а далі вони поїдуть до Житомирської області. Там вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

У Херсонській області обов'язкова евакуація дітей буде відбуватись у таких населених пунктах: Дудчани, Качкарівка, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, місто Берислав, Зміївка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке, Антонівка, Комишани, Садове, Приозерне.

Евакуація дітей

Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти України. Від атак страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нагадаємо у вересні влада Херсонської області оголосила евакуацію для сімей із дітьми з прифронтових населених пунктів Херсонської області.

Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей в області потребують примусової евакуації.

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