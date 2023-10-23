В Украине расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации детей

В Донецкой и Херсонской областях объявлена принудительная эвакуация детей из-за угрозы обстрелов и российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию и заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

В понедельник, 23 октября, на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она будет проведена из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической.

После эвакуации дети, в сопровождении одного из родителей или законного представителя, будут вывезены к началу холодов сначала в гуманитарный хаб. Где они передохнут, получат помощь и поддержку, а дальше они поедут в Житомирскую область. Там они бесплатно будут обеспечены убежищем, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

В Херсонской области обязательная эвакуация детей будет происходить в следующих населенных пунктах: Дудчаны, Качкаровка, Милово, Новокаиры, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, город Берислав, Змиевка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львов, Николаевка, Одрадокаменка, Ольга , Красный Маяк, Веселое, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Садовое, Приозерное.

Эвакуация детей

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины. От атак страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Напомним, в сентябре власти Херсонской области объявили эвакуацию для семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов Херсонской области.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей в области нуждаются в принудительной эвакуации.

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