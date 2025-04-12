В Україні розширили програму "Доступні ліки": препарати для вагітних та онкохворих

Програма "Доступні ліки" в Україні розширюється, включаючи нові препарати для лікування онкологічних захворювань та підтримки вагітних. З серпня 2025 року українці зможуть отримувати ліки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).
У 2025 році програма "Доступні ліки" продовжить розширюватися, додаючи нові ліки для вагітних та пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Рішення про розширення програми було прийнято урядом України, що дозволить значно поліпшити доступність медичних препаратів для українців.
З серпня 2025 року до програми будуть додані ліки для вагітних жінок, які страждають від анемії.
Це включає препарати заліза двовалентного сіль та фолієву кислоту у таблетках. Також буде збільшено перелік ліків для серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, зокрема індапамід, торасемід та метилдопа для лікування гіпертензії та контролю тиску.
Окрім цього, з жовтня 2025 року до програми буде додано ліки для гормональної терапії при раку молочної залози. Препарати, такі як екземестан, летрозол та тамоксифен, допоможуть пацієнткам з онкологічними захворюваннями отримати необхідне лікування.
Нині програма “Доступні ліки” включає ліки за такими напрямами:
Програма "Доступні ліки" надає можливість отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою за електронним рецептом, а вартість препаратів покриває Національна служба здоров’я України.
З липня 2025 року всі аптеки в Україні будуть зобов'язані приєднатися до програми.
Для того щоб скористатися цією програмою, пацієнтам необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або спеціаліста та отримати електронний рецепт.
В рамках програми вже доступні ліки для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, епілепсії, хвороби Паркінсона та інших хронічних захворювань.
Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що завдяки переговорам з українськими виробниками вдалося досягти домовленостей про зниження цін на понад 200 препаратів, з яких на половину ціни вже знижені, а на решту зниження розпочнеться протягом квітня. Середній розмір знижки становить 17%, варіюючись від 10% до понад 60%, залежно від конкретного препарату.
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