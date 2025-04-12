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В Україні розширили програму "Доступні ліки": препарати для вагітних та онкохворих

Фото: В Україні розширили програму "Доступні ліки" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Програма "Доступні ліки" в Україні розширюється, включаючи нові препарати для лікування онкологічних захворювань та підтримки вагітних. З серпня 2025 року українці зможуть отримувати ліки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

У 2025 році програма "Доступні ліки" продовжить розширюватися, додаючи нові ліки для вагітних та пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Рішення про розширення програми було прийнято урядом України, що дозволить значно поліпшити доступність медичних препаратів для українців.

Які лікарські засоби будуть додані в програму

З серпня 2025 року до програми будуть додані ліки для вагітних жінок, які страждають від анемії.

 Це включає препарати заліза двовалентного сіль та фолієву кислоту у таблетках. Також буде збільшено перелік ліків для серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, зокрема індапамід, торасемід та метилдопа для лікування гіпертензії та контролю тиску.

Окрім цього, з жовтня 2025 року до програми буде додано ліки для гормональної терапії при раку молочної залози. Препарати, такі як екземестан, летрозол та тамоксифен, допоможуть пацієнткам з онкологічними захворюваннями отримати необхідне лікування.

Нині програма “Доступні ліки” включає ліки за такими напрямами:

  • Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання;
  • Цукровий діабет, у тому числі інсуліни;
  • Нецукровий діабет;
  • Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
  • Розлади психіки та поведінки, епілепсія;
  • Хвороба Паркінсона;
  • Лікарські засоби для осіб у посттрансплантаційному періоді;
  • Лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги;
  • Лікарські засоби для лікування хвороб ендокринної системи;
  • Лікарські засоби для лікування метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань;
  • Лікарські засоби для лікування глаукоми;
  • Лікарські засоби для лікування мігрені;
  • Лікарські засоби для лікування захворювань у дітей;
  • Медичні вироби для вимірювання в амбулаторних умовах рівня цукру в крові пацієнтами з діабетом I типу.

Програма "Доступні ліки" надає можливість отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою за електронним рецептом, а вартість препаратів покриває Національна служба здоров’я України.

З липня 2025 року всі аптеки в Україні будуть зобов'язані приєднатися до програми.

Для того щоб скористатися цією програмою, пацієнтам необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або спеціаліста та отримати електронний рецепт.

В рамках програми вже доступні ліки для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, епілепсії, хвороби Паркінсона та інших хронічних захворювань.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що завдяки переговорам з українськими виробниками вдалося досягти домовленостей про зниження цін на понад 200 препаратів, з яких на половину ціни вже знижені, а на решту зниження розпочнеться протягом квітня. Середній розмір знижки становить 17%, варіюючись від 10% до понад 60%, залежно від конкретного препарату.

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