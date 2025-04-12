В Украине расширили программу "Доступные лекарства": препараты для беременных и онкобольных

В 2025 году программа "Доступные лекарства" продолжит расширяться, добавляя новые лекарства для беременных и пациентов с онкологическими заболеваниями. Решение о расширении программы было принято правительством Украины, что позволит значительно улучшить доступность медицинских препаратов для украинцев.

Какие лекарственные средства будут добавлены в программу

С августа 2025 года в программу будут добавлены лекарства для беременных женщин, страдающих от анемии.

Это включает препараты железа двухвалентной соль и фолиевую кислоту в таблетках. Также будет увеличен перечень лекарств для сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, в частности индапамид, торасемид и метилдопа для лечения гипертензии и контроля давления.

Кроме этого, с октября 2025 года в программу будут добавлены лекарства для гормональной терапии при раке молочной железы. Препараты, такие как экземестан, летрозол и тамоксифен, помогут пациенткам с онкологическими заболеваниями получить необходимое лечение.

Сейчас программа "Доступные лекарства" включает лекарства по следующим направлениям:

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания;

Сахарный диабет, в том числе инсулины;

Несахарный диабет;

Хронические болезни нижних дыхательных путей;

Расстройства психики и поведения, эпилепсия;

Болезнь Паркинсона;

Лекарственные средства для лиц в посттрансплантационном периоде;

Лекарственные средства для лечения боли и оказания паллиативной помощи;

Лекарственные средства для лечения болезней эндокринной системы;

Лекарственные средства для лечения метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;

Лекарственные средства для лечения глаукомы;

Лекарственные средства для лечения мигрени;

Лекарственные средства для лечения заболеваний у детей;

Медицинские изделия для измерения в амбулаторных условиях уровня сахара в крови пациентами с диабетом I типа.

Программа "Доступные лекарства" предоставляет возможность получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту, а стоимость препаратов покрывает Национальная служба здоровья Украины.

С июля 2025 года все аптеки в Украине будут обязаны присоединиться к программе.

Для того чтобы воспользоваться этой программой, пациентам необходимо обратиться к своему семейному врачу или специалисту и получить электронный рецепт.

В рамках программы уже доступны лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, эпилепсии, болезни Паркинсона и других хронических заболеваний.