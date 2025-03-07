В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які можуть виїжджати за кордон

Депутат оприлюднив документ, за яким для перетину кордону у будь-якому випадку потрібна довідка про відстрочку. Право перетинати виїжджати за кордон отримали такі категорії:

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі-військовослужбовці (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти війни з 2014 року,

члени сімей (чоловік, дружина, син. донька, батько, мати, рідний (повнорідний. неповнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України.

Нагадаємо, під час війни заборонений виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків у віці від 18 до 60 років. Водночас є деякі виключення. Зокрема, за кордон їздять чиновники, спортсмени, депутати та інші особи за особливими дозволами.

Нещодавно уряд призупинив виїзд за кордон людей, які працюють у сфері культури, кінематографії, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері. Потім була ухвалена постанова, яка ускладнює процедуру та перерозподіляє відповідальність між різними державними структурами за неповернення цих людей.