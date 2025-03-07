В Украине расширили перечень военнообязанных, которые могут выезжать за границу

Депутат обнародовал документ, по которому для пересечения границы в любом случае нужна справка об отсрочке. Право пересекать выезжать за границу получили следующие категории:

женщины и мужчины, чьи близкие родственники-военнослужащие (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести войны с 2014 года,

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный. неполнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины.

Напомним, во время войны запрещен выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время есть некоторые исключения. В частности, за границу ездят чиновники, спортсмены, депутаты и другие люди по особым разрешениям.

Недавно правительство приостановило выезд за границу людей, которые работают в сфере культуры, кинематографии, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере. Затем было принято постановление, которое усложняет процедуру и перераспределяет ответственность между различными государственными структурами за невозвращение этих людей.