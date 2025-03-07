В Украине расширили перечень военнообязанных, которые могут выезжать за границу

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Право выезжать за границу во время военного положения получили некоторые категории военнообязанных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
Депутат обнародовал документ, по которому для пересечения границы в любом случае нужна справка об отсрочке. Право пересекать выезжать за границу получили следующие категории:
Напомним, во время войны запрещен выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время есть некоторые исключения. В частности, за границу ездят чиновники, спортсмены, депутаты и другие люди по особым разрешениям.
Недавно правительство приостановило выезд за границу людей, которые работают в сфере культуры, кинематографии, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере. Затем было принято постановление, которое усложняет процедуру и перераспределяет ответственность между различными государственными структурами за невозвращение этих людей.
Сейчас за рубежом находятся около 6,9 млн беженцев из Украины. В основном это женщины и дети. Большинство из них не планируют возвращаться в Украину даже после окончания войны.