В Україні розширили можливості компенсації за пошкоджене під час війни майно

Законом (проект № 10063) передбачені такі форми компенсації

перерахування коштів на поточний рахунок отримувача із спеціальним режимом використання для компенсації виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення та/або придбання будівельної продукції для виконання таких робіт;

перерахування коштів на поточний рахунок отримувача для компенсації за придбану ним будівельну продукцію та/або виконані ним ремонтні роботи на пошкодженому об’єкті нерухомого майна за власні кошти.

Таким чином, власники пошкодженого майна зможуть отримати гроші після того, як вони відремонтували житло.

Обґрунтування законопроекту

Як зазначається в пояснювальній записці, лютому 2023 року Рада ухвалила закон про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Разом з цим законне надає можливості отримати компенсацію грошовими коштами для забезпечення самостійного виконання отримувачем компенсації робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна.

Крім того, 10 травня стартувала процедура надання компенсації за пошкоджене житло в межах електронної публічної послуги "єВідновлення", за якою компенсація за пошкоджене житло надається за умови, що така компенсація використовуватиметься лише на ремонтні роботи, які не були проведені на дату складення чек-листа.

"Такий підхід не враховує, що низка власників нерухомості змушена була ремонтувати своє житло за власні кошти задля забезпечення його придатності для проживання та/або уникнення його подальшого руйнування", - йдеться в документі.