В Україні розширили можливості компенсації за пошкоджене під час війни майно

Верховна рада ухвалила закон про розширення форм надання компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій. Компенсація буде виплачуватися грошима.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Законом (проект № 10063) передбачені такі форми компенсації
Таким чином, власники пошкодженого майна зможуть отримати гроші після того, як вони відремонтували житло.
Як зазначається в пояснювальній записці, лютому 2023 року Рада ухвалила закон про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.
Разом з цим законне надає можливості отримати компенсацію грошовими коштами для забезпечення самостійного виконання отримувачем компенсації робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна.
Крім того, 10 травня стартувала процедура надання компенсації за пошкоджене житло в межах електронної публічної послуги "єВідновлення", за якою компенсація за пошкоджене житло надається за умови, що така компенсація використовуватиметься лише на ремонтні роботи, які не були проведені на дату складення чек-листа.
"Такий підхід не враховує, що низка власників нерухомості змушена була ремонтувати своє житло за власні кошти задля забезпечення його придатності для проживання та/або уникнення його подальшого руйнування", - йдеться в документі.
Нагадаємо, у вересні 2022 року третина (32%) опитаних українців заявили, що зазнали матеріальних втрат внаслідок війни. Більше половини мешканців територій, де були, чи ще тривають бойові дії, зазнали втрат. Серед втрат найчастіше називали гроші - 36%, житло - 23%, побутову техніку - 14%. Ще 7% говорили, що втратили свійських тварин, 6% - автомобіль, 5% - виробництво, 4% - комерційну нерухомість.