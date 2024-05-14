В Україні розширили географію населених пунктів, де можна купити житло в рамках "єВідновлення"

За її словами, згідно з законодавством, яке регулює нарахування і виплату компенсацій в рамках програми "єВідновлення", раніше було заборонено купувати житло не лише на територіях, де ведуться воєнні дії, а і на територіях, для яких ще залишається можливість цього.

Наприклад, статус останніх мають, зокрема, 15 громад на Миколаївщині, 16 громад на Сумщині, понад 40 громад на Харківщини, 14 громад на Херсонщині і навіть 4 громади на Чернігівщині. Деякі з них давно знаходяться у відносно безпечних регіонах, як, наприклад, Новгород-Сіверська і Городнянська громади на Чернігівщині, а також Глухівська та Шосткинська громади на Сумщині.

Після внесення змін до постанови Кабміну, яка регулює нарахування і виплату компенсацій "єВідновлення", купувати житло в обмін на житлові сертифікати дозволили і на територіях, які мають статус тих, де воєнні дії все ще можливі.

"Українці тепер матимуть ширшу географію для вибору нового місця проживання. А це, відповідно, ще більше розширює можливості "єВідновлення". З перших днів ми наголошуємо - громадяни не обмежені у праві вибору локації, де вони хочуть жити, використовуючи сертифікат "єВідновлення". Але згідно з законодавством про компенсацію в рамках програми "єВідновлення" житловий сертифікат було заборонено використовувати на територіях, де ведуться бойові дії, а також на тих, для яких все ще існує така можливість. Але відповідна постанова Кабміну тепер дозволяє купувати житло в обмін на сертифікат "єВідновлення" і там, де бойові дії все ще можливі", - пояснила Шуляк.

Загалом, зазначила Шуляк, по Україні налічується близько 140 громад, які розташовані на територіях все ще можливих бойових дій. Розташовані вони у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Херсонській і Чернігівський областях.

При цьому, Миколаївщина, Харківщина і Чернігівщина входять у ТОП-5 регіонів, де українці найчастіше купують житло в обмін на житлові сертифікати "єВідновлення".

В трійку лідерів входять Київщина, місто Київ і навіть Харківщина. На Київщині таким чином придбали нове житло 886 власників сертифікатів. У місті Київ - 421, а на Харківщині - 532.

"Розширення територій, де українці можуть придбати житло за компенсацію "єВідновлення" - малий, але важливий крок у розвитку програми та підтримки людей, які постраждали внаслідок агресії РФ. Більше того, вже зараз ми активно працюємо над подальшим розширенням географії "єВідновлення". Зокрема, щоб отримувати компенсацію могли громадяни, чиє житло знаходилось на тимчасово окупованих територіях. Пілотний проєкт щодо цього у Мелітополі успішно завершений. Тож цей кейс ми масштабуватимемо і на інші тимчасово окуповані населені пункти", - резюмувала Шуляк.