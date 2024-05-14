В Украине расширили географию населенных пунктов, где можно купить жилье в рамках "єВідновлення"

По ее словам, согласно законодательству, регулирующему начисление и выплату компенсаций в рамках программы "єВідновлення", ранее было запрещено покупать жилье не только на территориях, где ведутся военные действия, но и на территориях, для которых еще остается возможность этого.

Например, статус последних имеют, в частности, 15 общин в Николаевской области, 16 общин на Сумщине, более 40 общин на Харьковщине, 14 общин на Херсонщине и даже 4 общины на Черниговщине. Некоторые из них давно находятся в относительно безопасных регионах, как, например, Новгород-Северская и Городнянская общины на Черниговщине, а также Глуховская и Шосткинская общины Сумской области.

После внесения изменений в постановление Кабмина, регулирующее начисление и выплату компенсаций "єВідновлення", покупать жилье в обмен на жилищные сертификаты разрешили и на территориях, имеющих статус тех, где военные действия все еще возможны.

"Украинцы теперь будут иметь более широкую географию для выбора нового места жительства. А это, соответственно, еще больше расширяет возможности "єВідновлення". С первых дней мы подчеркиваем - граждане не ограничены в праве выбора локации, где они хотят жить, используя сертификат "єВідновлення". Но согласно законодательству о компенсации в рамках программы "єВідновлення" жилищный сертификат было запрещено использовать на территориях, где ведутся боевые действия, а также на тех, для которых все еще существует такая возможность. Но соответствующее постановление Кабмина теперь позволяет покупать жилье в обмен на сертификат. "Восстановление" и там, где боевые действия все еще возможны", - пояснила Шуляк.

В целом, отметила Шуляк, по Украине насчитывается около 140 общин, расположенных на территориях все еще возможных боевых действий. Расположены они в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

При этом Николаевщина, Харьковщина и Черниговщина входят в ТОП-5 регионов, где украинцы чаще всего покупают жилье в обмен на жилищные сертификаты "Восстановление".

В тройку лидеров входят Киевщина, Киев и даже Харьковщина. В Киевской области таким образом приобрели новое жилье 886 владельцев сертификатов. В городе Киев - 421, а на Харьковщине - 532.

"Расширение территорий, где украинцы могут приобрести жилье за компенсацию "єВідновлення" - малый, но важный шаг в развитии программы и поддержки людей, пострадавших в результате агрессии РФ. Более того, уже сейчас мы активно работаем над дальнейшим расширением географии "єВідновлення". В частности, чтобы получать компенсацию могли граждане, чье жилье находилось на временно оккупированных территориях. Пилотный проект по этому поводу в Мелитополе успешно завершен. Поэтому этот кейс мы будем масштабировать и другие временно оккупированные населенные пункты", - резюмировала Шуляк.