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В Україні розширили коло спортсменів, яким дозволено виїзд за кордон

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 14:10
В Україні розширили коло спортсменів, яким дозволено виїзд за кордон Фото: Кабмін дозволив спортсменам клубів виїзд за кордон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Спортсменам клубів дозволили виїзд за кордон на матчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 вересня 2022 р. № 1082.

Згідно з документом, під час воєнного стану дозволений виїзд спортсменів, тренерів, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту.

Крім того, це стосується осіб, що забезпечують організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, спортивних суддів, арбітрів для участі у спортивних заходах, що проводяться за кордоном.

Підставою для виїзду спортивних команд є лист міністра молоді та спорту до Держприкордонслужби.

Спортсмени можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 днів, але не менше строку проведення спортивного заходу. Строк перебування за кордоном може бути збільшений у разі, коли спортсмени після завершення спортивного заходу братимуть участь в іншому спортивному заході, згідно з листом міністра молоді та спорту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон морякам за погодженням територіального центру комплектування.

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