В Україні розробляють закон, який вирішить проблему квартирних черг, - Шуляк

В Україні працюють над розробкою нового закону про засади житлової політики, який має на меті вирішення проблеми багаторічних черг на отримання житла від держави. Напрацювання до законопроекту першого читання планують представити вже у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Серед основних принципів закону - забезпечення житлом лише незахищених верств населення, тобто тих, хто не може придбати його сам, та відмова від практики приватизації житла, отриманого від держави, зокрема службового.

Натомість пропонується залучати сучасні європейські практики забезпечення соціальним житлом. Зокрема, розглядається можливість соціальної оренди житла, яку фінансуватиме держава, а громадянин матиме право його викупити, а також оренду, яку сплачуватиме громадянин, але кошти від неї йтимуть у фонд будівництва нового житла для нього.

За словами Шуляк, зараз проблема квартирних черг на отримання житла від держави актуальна як ніколи. По-перше - через те, що в Україні є громадяни, що стоять у таких чергах вже понад 30 років, по-друге - що через війну, зросла кількість внутрішньо переміщених осіб, що також потребують житла.

"Діючий житловий кодекс безнадійно застарілий і неефективний, він розроблявся ще у 1983 році та зовсім не відповідає нинішнім реаліям. Також потрібно врахувати, що закон про приватизацію, який розраховувався на тих, хто потребував покращення житлових умов, був прийнятий у 1998 році, відповідно ціна квадратного метра житла актуальна саме для того періоду. Як результат - приватизація відбулася ще за тими цінами", - зазначила нардеп.

За її словами, поширеною була і практика приватизації службового житла, користуватися яким громадянин мав право лише на період своєї служби. Це стало проблемою, адже держава не повинна фінансувати отримання житла для його передачі у приватну власність.

Натомість, зазначає Шуляк, соціальне житло має в першу чергу бути розраховане на соціально незахищені верстви населення, які потребують покращення житлових умов.

"Разом з Мінвідновлення ми здійснюємо напрацювання для законопроєкту "Про основні засади житлової політики" і шукаємо способи актуалізації застарілого законодавства у цій сфері. Вже проведено чотири великі публічні заходи з цього приводу. Спільно з Радою Європи ми зможемо створити абсолютно нові підходи, які будуть максимально синхронізовані з європейськими", - підкреслила Шуляк.

Зокрема, до них можна віднести практику, коли держава орендує житло на ринку для передачі соціально незахищеним верствам населення, для яких щомісячні платежі будуть на пільгових умовах - частину покриватиме держава. Крім цього, це може бути соціальна оренда з правом викупу. Також може використовуватись практика оренди, при якій її вартість сплачує громадянин, але ці кошти йдуть у накопичувальний фонд, з якого фінансується будівництво нового житла для "орендарів".

Такий фонд, зауважила голова партії "Слуга народу", дозволяє за кілька років накопичити кошти для запуску нового циклу будівництва. Це максимальна ціль. Мінімальна - облаштувати територій для цього.

"Тобто варіантів насправді дуже багато, але їх адаптація до українських реалій - процес тривалий. Загалом, ми розраховуємо, що напрацювання до законопроєкту першого читання ми зможемо представити вже у середині грудня, опісля цього плануємо провести публічні консультації задля вдосконалення документа", - підсумувала Шуляк.