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Україна повернула з російського полону вже 2235 людей, - Маляр

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Понеділок 17 квітня 2023 01:46
Україна повернула з російського полону вже 2235 людей, - Маляр Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Антон Малиновський

За весь час повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 2235 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

Вона зазначила, що наразі вже більше року діє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при ГУР МО. Вперше з 2014 року було організовано процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.

"Тема обміну потребує тиші заради безпеки наших військових, які знаходяться у ворожих місцях несвободи. Тому сказати тут можна небагато. Втім, результати говорять самі за себе. Координаційний штаб ГУР МОУ у співпраці з Офісом Президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб", - підкреслила Маляр.

Нагадаємо, що 16 квітня Україна повернула з російського полону 130 людей.

А 10 квітня вдалося повернути з полону 100 військових, серед яких були захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.

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Ганна Маляр
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