Україна повернула з російського полону вже 2235 людей, - Маляр

Вона зазначила, що наразі вже більше року діє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при ГУР МО. Вперше з 2014 року було організовано процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.

"Тема обміну потребує тиші заради безпеки наших військових, які знаходяться у ворожих місцях несвободи. Тому сказати тут можна небагато. Втім, результати говорять самі за себе. Координаційний штаб ГУР МОУ у співпраці з Офісом Президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб", - підкреслила Маляр.