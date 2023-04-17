Україна повернула з російського полону вже 2235 людей, - Маляр
За весь час повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 2235 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію заступниці міністра оборони Ганни Маляр.
Вона зазначила, що наразі вже більше року діє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при ГУР МО. Вперше з 2014 року було організовано процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.
"Тема обміну потребує тиші заради безпеки наших військових, які знаходяться у ворожих місцях несвободи. Тому сказати тут можна небагато. Втім, результати говорять самі за себе. Координаційний штаб ГУР МОУ у співпраці з Офісом Президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб", - підкреслила Маляр.
Нагадаємо, що 16 квітня Україна повернула з російського полону 130 людей.
А 10 квітня вдалося повернути з полону 100 військових, серед яких були захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.