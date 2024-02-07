В Україні розробляють аналог дрона "Ланцет": коли він з'явиться на фронті

"У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони за типом "Ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямку", - сказав він.

Федоров зазначив, що тестування подібних дронів в Україні вже відбувається. Вже є випадки застосування таких безпілотників захисниками, але вони поки що одиничні.

За словами Федорова, в найближчі тижні вирішиться доля контрактів на виробництво дронів.

"Важко назвати конкретні дати, але, я думаю, що протягом двох місяців почне зʼявлятися інформація у російських пабліках, як палають їхні танки", - сказав міністр.

Додамо, що "Ланцет" - один з найбільш ефективних російських безпілотників. Росіяни застосовують їх переважно для знищення або пошкодження великих та важливих цілей.

Дрони українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше голова СБУ повідомив, що в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів". За місяць вдається виготовити десятки таких дронів.