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В Украине разработают новую систему контроля оборонных закупок

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Киев, Понедельник 30 января 2023 18:22
В Украине разработают новую систему контроля оборонных закупок Фото: в Украине разработают новую систему для контроля оборонных закупок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют разработать новую систему контроля над закупками для армии. В частности, цены на продукты и товары хотят сделать открытыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, сегодня, 30 января, прошло совещание в котором приняли участие Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужба, СБУ и ГБР. Главной темой обсуждений были закупки Минобороны.

"Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары", - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что для реализации такого задания он инициировал создание рабочей группы, которую возглавит глава Минэкономики.

"Группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд", - уточнил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы покупает продукты питания по ценам, которые в несколько раз выше, чем в супермаркетах.

Позже в Минобороны заявили, что уже инициировали проверку и обращение в СБУ для расследования этого дела.

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