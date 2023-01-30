В Украине разработают новую систему контроля оборонных закупок

В Украине планируют разработать новую систему контроля над закупками для армии. В частности, цены на продукты и товары хотят сделать открытыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

По его словам, сегодня, 30 января, прошло совещание в котором приняли участие Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужба, СБУ и ГБР. Главной темой обсуждений были закупки Минобороны.

"Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары", - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что для реализации такого задания он инициировал создание рабочей группы, которую возглавит глава Минэкономики.

"Группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд", - уточнил он.