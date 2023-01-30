В Украине разработают новую систему контроля оборонных закупок
В Украине планируют разработать новую систему контроля над закупками для армии. В частности, цены на продукты и товары хотят сделать открытыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
По его словам, сегодня, 30 января, прошло совещание в котором приняли участие Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужба, СБУ и ГБР. Главной темой обсуждений были закупки Минобороны.
"Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары", - отметил премьер.
Шмыгаль добавил, что для реализации такого задания он инициировал создание рабочей группы, которую возглавит глава Минэкономики.
"Группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд", - уточнил он.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы покупает продукты питания по ценам, которые в несколько раз выше, чем в супермаркетах.
Позже в Минобороны заявили, что уже инициировали проверку и обращение в СБУ для расследования этого дела.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.