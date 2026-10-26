UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

В Україні розробили законопроєкт про пріоритетний перетин кордону для ветеранів

14:12 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Що передбачено у законопроєкті (колаж РБК-Україна)

В Україні розробили законопроєкт, який передбачає право ветеранів на першочерговий перетин державного кордону. Скористатися ним також зможуть члени їхніх сімей, які подорожують разом із ветераном в одному автомобілі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт Мінветеранів про пріоритетні напрями роботи на 2026-2027 роки та повідомлення голови Ради ветеранів Андрія Козюри у Facebook.

Хто зможе перетинати кордон першочергово

Ініціатива стосується учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Право на пріоритетний перетин кордону також планують поширити на членів їхніх сімей, які їдуть разом із ними в одному транспортному засобі.

Для цього пропонують внести зміни до статті 23 Закону України "Про прикордонний контроль". Вони передбачатимуть проходження прикордонного контролю в пріоритетному порядку, без очікування в загальній черзі.

Водночас автомобіль має бути зареєстрований і перебувати в законному користуванні ветерана або члена його сім’ї.

Козюра висловив сподівання, що документ якнайшвидше передадуть на розгляд Верховної Ради. Він зазначив, що запровадження таких правил стане одним зі способів висловити повагу людям, які захищали Україну.

Читайте також про те, що у жовтні призупинили програму "Ветеранський спорт". Захисники отримали повідомлення, що заявки не приймаються. В уряді це пояснили тим, що передбачені на програму гроші вичерпалися.

Нагадуємо, що за програмою "Ветеранський спорт" ветерани та ветеранки могли отримувати 1500 гривень щоквартально. Ці кошти можна було витратити на заняття у спортзалі, плавання, оздоровчу гімнастику та інші види фізичної активності.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кордон з УкраїноюВетеран