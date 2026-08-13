В Україні розробили універсальний дрон-перехоплювач (фото)

Як зазначають у компанії, ідея створення TAF Kolibri-i10 народилася з практики застосування FPV-дрона Kolibri 10 для перехоплення ворожих "крил".

Основні функції TAF Kolibri-і10 полягають у знищенні російських розвідувальних і ударних дронів-камікадзе – "Молнія", "Орлан" та Zala. Таким чином, перехоплювач дозволяє запобігати атаці українських позицій, прикривати бойові операції, захищати об’єкти в прифронтових зонах та в тилу.

Перехоплювач TAF Kolibri-і10 оснащений новою міцною рамою, яка краще витримує навантаження і має оптимізоване розташування кріплень. Також на БпЛА встановили потужніші мотори, більш надійне кріплення для камери та швидкісні пропелери. Також виріб має покращену загальну аеродинаміку.

Ручне керування дає оператору повний контроль у критичних моментах. Цифрові денна або нічна камери дозволяють працювати в різних умовах. А прошивка MilELRS забезпечує стабільну роботу в умовах активного РЕБ.

Характеристики дрона: