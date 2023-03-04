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В Україні розробили стратегію політики щодо переселенців до 2025 року

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України розробив Стратегію державної політики внутрішнього переміщення до 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"В поточному році пріоритетом буде тимчасова інтеграція переміщених осіб на нових місцях проживання та підготовка до повернення їх на місця постійного мешкання" - сказала Верещук.

За її словами, на сьогодні в Україні зареєстровано майже 5 млн переселенців, а їх фактична кількість - близько 7 млн осіб. Ще близько 5 млн українців знайшли прихисток за межами країни.

"Уряд розробив Стратегію державної політики внутрішнього переміщення до 2025 року та покроковий план реалізації цієї стратегії", - додала міністр.

Зазначається, що стратегія передбачає 5 цілей:

  • Сприяння адаптації переселенців на новому місці проживання;
  • Інтеграція переселенців в нових громадах;
  • Безпечна евакуація людей з небезпечних районів, задоволення їхніх гуманітарних потреб;
  • Посилення спроможності держави реагувати на виклики щодо підтримки внутрішнього переміщення;
  • Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції людини.

Нагадаємо, що Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

В Україні понад 5 мільйонів внутрішніх переселенців – люди, які залишили домівки, часто не мають ні роботи, ні достатньо засобів до існування. В таких випадках підтримку надають благодійні фонди.

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