В Україні розробили стратегію політики щодо переселенців до 2025 року

Уряд України розробив Стратегію державної політики внутрішнього переміщення до 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
"В поточному році пріоритетом буде тимчасова інтеграція переміщених осіб на нових місцях проживання та підготовка до повернення їх на місця постійного мешкання" - сказала Верещук.
За її словами, на сьогодні в Україні зареєстровано майже 5 млн переселенців, а їх фактична кількість - близько 7 млн осіб. Ще близько 5 млн українців знайшли прихисток за межами країни.
"Уряд розробив Стратегію державної політики внутрішнього переміщення до 2025 року та покроковий план реалізації цієї стратегії", - додала міністр.
Зазначається, що стратегія передбачає 5 цілей:
Нагадаємо, що Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.
В Україні понад 5 мільйонів внутрішніх переселенців – люди, які залишили домівки, часто не мають ні роботи, ні достатньо засобів до існування. В таких випадках підтримку надають благодійні фонди.
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