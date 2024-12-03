В Україні розпочався тиждень дитячого читання: що це таке, та чому варто звернути увагу батькам

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Мета проекту

Як заявляють автори проекту, для дітей час зимових свят стає періодом відкриття чарівних історій, де оживають казкові герої та захопливі пригоди. Цей період асоціюється з перечитуванням улюблених книжок, знайомих з дитячих років.

Тиждень дитячої літератури покликаний підкреслити важливість дитячої літератури, практики родинного читання, створення затишку за допомогою книжок, читання для задоволення.

Як зацікавити дітей читати

Дитячу увагу сьогодні часто захоплюють саме гаджети з іграми, а не книги. Тому, щоб дитина заохотилась до читання можна бути прикладом для неї. Психологи радять читати при дитині. Варто пояснити, що читати цікавіше, ніж годинами грати в одні й ті самі ігри.

Навчіть дітей дбайливо ставитись до книжок та обговорюйте прочитане з іншими членами родини.

Оточіть себе та дитину класними книжками. Хай книги лежать на кожній полиці, у кожній сумці, у вбиральні й біля ліжка.