В Україні розпочався сезон кліщів: як захистити себе та дітей від укусів

Сезон кліщів в Україні вже розпочався. Щоб уникнути укусів, важливо знати, де і як правильно захистити себе та своїх близьких під час прогулянок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.
Сезон кліщів в Україні триватиме майже до кінця осені, однак є пікові періоди, які очікуються:
Як відомо, "зловити" кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева та не женуться за нею, проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме.
Лікарі Міністерства охорони здоров'я України підготували список правил, що мінімізують ризик потрапити під укус кліща:
Більше про те, як захиститися від кліщів та що робити в разі укусу - дивіться на картинках.
Зауважимо, що хоча на вулиці ще тільки кінець квітня, сонце вже стає надзвичайно активним. Важливо пам’ятати, що ультрафіолетове випромінювання може завдати шкоди вашій шкірі не лише влітку, а й під час весняних прогулянок.
Тому окрім репелентів варто пам'ятати й про сонцезахисний крем, який потрібно наносити не тільки в літній період, коли сонце яскравіше, а й коли воно тільки починає прогрівати навколишнє середовище.
РБК-Україна також писало, що обов'язково має бути в домашній аптечці.
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