В Україні розпочався сезон кліщів: як захистити себе та дітей від укусів

Сезон кліщів в Україні вже розпочався. Щоб уникнути укусів, важливо знати, де і як правильно захистити себе та своїх близьких під час прогулянок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України .

Сезон кліщів в Україні триватиме майже до кінця осені, однак є пікові періоди, які очікуються:

у травні-червні,

у вересні-жовтні.

Як відомо, "зловити" кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева та не женуться за нею, проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме.

Як знизити ризик укусу кліща

Лікарі Міністерства охорони здоров'я України підготували список правил, що мінімізують ризик потрапити під укус кліща:

утримайтеся від прогулянок лісом;

завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч;

якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: щільно прилягає до тіла, світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки;

не сидіть та не лежіть на траві;

оберіть і застосовуйте репеленти - засоби, що відлякують комах;

кожні дві години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких.

Більше про те, як захиститися від кліщів та що робити в разі укусу - дивіться на картинках.