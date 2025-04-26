В Украине начался сезон клещей: как защитить себя и детей от укусов
Сезон клещей в Украине уже начался. Чтобы избежать укусов, важно знать, где и как правильно защитить себя и своих близких во время прогулок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.
Сезон клещей в Украине продлится почти до конца осени, однако есть пиковые периоды, которые ожидаются:
- в мае-июне,
- в сентябре-октябре.
Как известно, "поймать" клеща можно не только в лесу, но и на городских газонах, в парках или даже в собственном дворе. Несмотря на распространенный миф, они не прыгают на человека с дерева и не гонятся за ним, однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать.
Как снизить риск укуса клеща
Врачи Министерства здравоохранения Украины подготовили список правил, минимизирующих риск попасть под укус клеща:
- воздержитесь от прогулок по лесу;
- всегда держитесь ближе к центру тропинок и не заходите в траву с обеих сторон;
- если планируете гулять там, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде: плотно прилегающей к телу, светлой с длинными рукавами и штанинами. Желательно также пренебречь стилем и заправить штаны в носки;
- не сидите и не лежите на траве;
- выберите и применяйте репелленты - средства, отпугивающие насекомых;
- каждые два часа прогулки осматривайте себя и своих близких.
Больше о том, как защититься от клещей и что делать в случае укуса - смотрите на картинках.
Заметим, что хотя на улице еще только конец апреля, солнце уже становится чрезвычайно активным. Важно помнить, что ультрафиолетовое излучение может нанести вред вашей коже не только летом, но и во время весенних прогулок.
Поэтому кроме репеллентов стоит помнить и о солнцезащитном креме, который нужно наносить не только в летний период, когда солнце ярче, но и когда оно только начинает прогревать окружающую среду.
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