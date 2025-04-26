В Украине начался сезон клещей: как защитить себя и детей от укусов

Сезон клещей в Украине уже начался. Чтобы избежать укусов, важно знать, где и как правильно защитить себя и своих близких во время прогулок.

Сезон клещей в Украине продлится почти до конца осени, однако есть пиковые периоды, которые ожидаются:

в мае-июне,

в сентябре-октябре.

Как известно, "поймать" клеща можно не только в лесу, но и на городских газонах, в парках или даже в собственном дворе. Несмотря на распространенный миф, они не прыгают на человека с дерева и не гонятся за ним, однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать.

Как снизить риск укуса клеща

Врачи Министерства здравоохранения Украины подготовили список правил, минимизирующих риск попасть под укус клеща:

воздержитесь от прогулок по лесу;

всегда держитесь ближе к центру тропинок и не заходите в траву с обеих сторон;

если планируете гулять там, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде: плотно прилегающей к телу, светлой с длинными рукавами и штанинами. Желательно также пренебречь стилем и заправить штаны в носки;

не сидите и не лежите на траве;

выберите и применяйте репелленты - средства, отпугивающие насекомых;

каждые два часа прогулки осматривайте себя и своих близких.

Больше о том, как защититься от клещей и что делать в случае укуса - смотрите на картинках.