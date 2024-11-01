В Україні розпочався опалювальний сезон: яка ситуація у різних регіонах

В Україні розпочався опалювальний сезон, і в кожному регіоні він стартує за індивідуальним графіком через різні погодні умови та необхідність завершення ремонтних робіт.
РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал розповідає, яка ситуація із опаленням у різних регіонах країни.
У Вінницькій області вже підключено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури. У Волинській області опалювальний сезон триває у Луцьку, Ковелі, Володимирі та Нововолинській громаді, де запущено 775 котелень, забезпечивши тепло для понад 90% об'єктів соціальної сфери.
Дніпропетровська область почала підключення закладів соціальної сфери з 16 жовтня. Котельні запрацювали у Кривому Розі та Покрові, до опалення підключені 8% котелень. Загалом область повністю готова до початку опалювального сезону. Донецька область розпочала опалювальний сезон 1 листопада, і наразі працюють 10 котелень, які опалюють 35 житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.
У Житомирській області працює 99% котелень, тепло вже отримали 98% житлових будинків. На Закарпатті 56 громад ухвалили рішення про початок подачі тепла, у решті громад опалення стартує 1 листопада.
В Івано-Франківській області завершено планові ремонтні роботи, і більшість громад також розпочала опалювальний сезон. В області вже працюють 774 котелень із 815.
У Київській області підключення до тепла триває, а в столиці подача тепла до житлових будинків почалася 30 жовтня. Києву знадобиться близько 7 днів для того, щоб повноцінно розгорнути централізовану систему теплопостачання. Опалювальний сезон розпочався в усіх 69 територіальних громадах області. Першими до теплопостачання підключаються заклади соціальної інфраструктури: дитячі садки, школи, лікарні.
У Кіровоградській області опалювальний сезон почнеться за рішенням місцевих органів при зниженні температури до +8 °С.
Для переселенців із Луганської області подача тепла почалась у місцях їхнього тимчасового проживання, а з 1 листопада запущено систему опалення у Києві та Краснограді Харківської області для пунктів обігріву.
У Львівській області 68 громад ухвалили рішення про початок опалювального сезону, а у Стрийській громаді та Львові тепло вже надходить до житлових будинків.
У Миколаївській області опалювальний сезон планують розпочати у листопаді через теплу погоду. У регіоні відремонтували 22 котельні та близько 9 км тепломереж. Водночас у Південноукраїнську вже розпочали подачу тепла для житлових будинків та соціальної інфраструктури. У Первомайському і Вознесенському районах розпочинають опалення закладів соціальної інфраструктури.
Одеська область готова до опалювального сезону, а старт подачі тепла заплановано з урахуванням кліматичних умов. Рішення про початок подачі тепло громади починають ухвалювати із п’ятниці, 1 листопада. Уже вмикають опалення в Арцізький громаді, тоді як у Южненській лише з 4 листопада пройде підготовка електромереж до подачі тепла.
Полтавська область повністю готова до опалювального сезону – тепло вже подають у заклади охорони здоров'я, школи та дитячі садки. Також з 22 жовтня опалення підключено у житлових будинках Гадяцької, Кобеляцької та Миргородської громад.
У Рівненській області підготували до роботи 975 котелень і 84 теплопункти, опалення стартувало в 60 громадах. Сумська область запустила 95 котелень для обігріву житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури, відновивши 91% енергопостачальних об’єктів, пошкоджених під час атак.
У Тернопільській області вже працюють 903 котельні, а потреба в дровах, пелетах і вугіллі майже повністю покрита. У Харківській області ведуться відновлювальні роботи на ТЕЦ та ТЕС, пошкоджених внаслідок атак, для забезпечення теплопостачання Харкова та низки населених пунктів. На ці роботи держава виділила 2,5 млрд гривень.
У Херсонській області опалювальний сезон розпочнеться, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб утримуватиметься нижче +8 °С. До подачі тепла готові 44 котельні із 46, триває встановлення двох модульних котелень. На випадок аварій тут створено резерв генераторів.
У Хмельницькій області комунальна інфраструктура готова до зими на 100%, зокрема завершено ремонт 42 котелень і заміну 11,1 км тепломереж. З 14 жовтня тепло почали подавати до закладів соціальної сфери.
Черкаська область вже запустила 59 котелень, а більшість житлових будинків підключені до тепла з 23 жовтня. У Чернівецькій області працюють 662 котельні, які подають теплоносій до 582 житлових будинків, освітніх і медичних закладів. Також запустили 465 котелень у Чернігівській області для обігріву житлових будинків, шкіл і лікарень.
У відомстві зазначають, що усі регіони підготували плани дій на випадок надзвичайних ситуацій в енергосистемі, включаючи резерви генераторів, паливо та створення пунктів обігріву.
Раніше РБК-Україна писало, що "Нафтогаз" заявив, що тарифи на газ для населення та виробників тепла залишаться незмінними щонайменше до весни. Газопостачання здійснюється на умовах ПСО, тож ціни для теплокомуненерго, виробників електроенергії та населення фіксовані до кінця квітня 2025 року. Також укладено договори на постачання газу з усіма підприємствами, які подали заявки. Чернишов запевнив, що "Нафтогаз" накопичив достатньо газу для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025.
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