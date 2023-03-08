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В Україні розпочато виробництво лічильників газу для промисловості

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Середа 08 березня 2023 14:23
В Україні розпочато виробництво лічильників газу для промисловості Фото: в Україні розпочато виробництво лічильників газу для промисловості (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

На потужностях метрологічного центру RGC Metering в Івано-Франківську розпочато випуск промислових лічильників газу. Щороку в Україні потребують заміни від 500 до 1000 промислових лічильників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як йдеться в повідомлені, в Україні розпочали виробництво роторних і турбінних лічильників для промисловості. Моделі RGM та TGM здатні здійснювати точний облік газу з номінальною пропускною спроможністю від 0,5 до 6500 кубометрів на годину в робочих умовах. Прилади обліку сертифіковані на території України і відповідають усім міжнародним стандартам.

Промислові лічильники газу встановлені на всіх крупних підприємствах, які використовують газ у виробничих процесах. Від побутових вони відрізняються пропускною спроможністю та меншою похибкою вимірювання.

Якщо побутові здатні пропускати через себе до 16 куб. м газу на годину, то промислові - до кількох тисяч куб. м на годину.

Завдяки меншій похибці вимірювання промислові лічильники мають меншу похибку при вимірюванні великих обсягів газу, внаслідок чого знижуються метрологічні втрати газу.

В Україні розпочато виробництво лічильників газу для промисловості

Власне виробництво приладів обліку під брендом RGC Metering сприятиме відновленню економічної активності регіонів та відбудові підприємств на деокупованих територіях, переконані в компанії.

"В лічильниках RGC Metering використовуються комплектуючі провідного європейського виробника Pietro Fiorentini. Ми уніфікували приєднувальні розміри лічильників відповідно до стандартів європейських виробників лічильників, таких як Itron, Elster, FMG. В лічильниках обох типів уніфіковано відліковий пристрій – це спростило їхнє виробництво та обслуговування. Також ми забезпечуємо для своєї продукції власну сервісну та ремонтну базу, гарантуємо оригінальність запчастин", - говорить Андрій Лашко, керівник RGC Metering.

Поява в Україні ще одного заводу, що виробляє такі пристрої, сприятиме розвитку конкурентного ринку, вдосконаленню продукції та підвищенню її якості.

Одна з переваг лічильників українського виробництва - час, що необхідний на їхнє виготовлення. Він складає до 10 тижнів - від замовлення та доставки комплектуючих, до їхнього калібрування, пломбування, виготовлення документів, упакування та відвантаження. Якщо замовляти аналогічні лічильники з-за кордону, період очікування складає 14-16 тижнів.

У 2023 році в метрологічному центрі RGC Metering заплановано випуск щонайменше 300 шт. промислових лічильників.

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