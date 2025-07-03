В Україні розпочало роботу нове відомство: чим воно займатиметься

Це повністю новий орган, створений з нуля. Його роботу координуватиме уряд через першого віцепрем’єра і міністра економіки.

Основна мета - прозоро і ефективно управляти державними матеріальними резервами: накопичувати важливі ресурси та використовувати їх у кризових ситуаціях - під час війни, стихійних лих чи інших надзвичайних подій.

ДАУР уже пройшов реєстрацію, має затверджену структуру і штат. Поки що на роботу призначили 20 держслужбовців - це 30% від усіх передбачених вакансій.

Агентство також контролюватиме, як формуються, зберігаються і оновлюються запаси. Його діяльність фінансуватиметься з держбюджету на 2025 рік.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, агентство не має нічого спільного зі старою радянською системою і працюватиме за сучасними принципами.

Уряд також ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державного агентства з управління резервами на Наталію Кінчук.